الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قادما على… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة