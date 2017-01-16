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الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
أخر المستجدات
«التموين»وصول ١٢٠ طن سكر من البرازيل و فرنسا وتخصيص حصص للمحافظات بالسعر الحر

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول ١٢٠ ألف طن سكر مستورد من البرازيل… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 تعاون وثيق بين ABB مصر وميناء القاهرة الجوي

قامت شركة آيه بى بى مصر، الشركة الرائدة في مجال الكهرباء وتكنولوجيا التشغيل الآلي، بتسليم أحد أهم محطات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «التعليم» مصر تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “التدريس، والامتحانات، والمواهب والتكنولوجيا” حيث… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 الان ضبط ..افيون ومحدرات بصحبة راكب بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد  زينهم الشورى من ضبط راكب… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • «التموين»وصول ١٢٠ طن سكر من البرازيل و فرنسا وتخصيص...

    «التموين»وصول ١٢٠ طن سكر من البرازيل و فرنسا وتخصيص حصص للمحافظات بالسعر الحر

  • تعاون وثيق بين ABB مصر وميناء القاهرة الجوي

    تعاون وثيق بين ABB مصر وميناء القاهرة الجوي

  • «التعليم» مصر تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية

    «التعليم» مصر تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية

  • الان ضبط ..افيون ومحدرات بصحبة راكب بمطار القاهرة

    الان ضبط ..افيون ومحدرات بصحبة راكب بمطار القاهرة
الشارع المصري
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