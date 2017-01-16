اليوم الأحد 22 يناير 2017 - 06:28 ص
الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
أخر المستجدات
«الهلالى»: نموذج الامتحان الجديد لطلاب الثانوية العامة يراعى مصلحة الطالب

عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًّا أكد خلاله أن نظام امتحان الثانوية… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «الهلالى» يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا رقم (13) بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «التموين» اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق الأسبوع القادم

يعقد الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي تقدمت بها… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «التموين» ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية

قامت الأجهزة الرقابية بمصلحة الدمغة والموازين بحملة مكبرة علي الأسواق لحماية المواطنين من الغش والتلاعب والحصول علي مستحقاتهم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • «الهلالى»: نموذج الامتحان الجديد لطلاب الثانوية العامة يراعى مصلحة...

    «الهلالى»: نموذج الامتحان الجديد لطلاب الثانوية العامة يراعى مصلحة الطالب

  • «الهلالى» يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس...

    «الهلالى» يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية

  • «التموين» اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق الأسبوع...

    «التموين» اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق الأسبوع القادم

  • «التموين» ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية

    «التموين» ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية
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