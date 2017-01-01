الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

اليوم الأحد 1 يناير 2017 - 12:31 م
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مع بداية 2017..مصر للطيران تسير رحلة جديدة الي أسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلاتها إلى جوانزو

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 السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة الجديد “الرفاعى”

السيرة الذاتية للعقيد أح تامر محمد محمود الرفاعى المتحدث العسكري الجديد بإسم القوات المسلحة المصرية. * البيانات الشخصية : الرتبة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 استقرار الذهب فى اول يوم من عام 2017

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، وسجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 21 في محلات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «الهلالى» يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز القومى… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • مع بداية 2017..مصر للطيران تسير رحلة جديدة الي أسمرة...

    مع بداية 2017..مصر للطيران تسير رحلة جديدة الي أسمرة وتطرح ٣٠٪‏ تخفيضًا على رحلاتها إلى جوانزو

  • السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة الجديد “الرفاعى”

    السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة الجديد “الرفاعى”

  • استقرار الذهب فى اول يوم من عام 2017

    استقرار الذهب فى اول يوم من عام 2017

  • «الهلالى» يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

    «الهلالى» يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
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