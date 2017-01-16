اليوم الإثنين 16 يناير 2017 - 07:33 م
الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
أخر المستجدات
أبو شقة:لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير..والمجلس ملتزم بالدستور

 صالح شلبى/ قال المستشار بهاء أبو… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 بعد النطق بالحكم المواطنين ييهتفون تحيا مصر

جمع منذ قليل، العشرات من المواطنين المتضامنين مع رفض توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتأييد استمرار السيادة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 مخدرات ببرطمان “مش” بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 تشديد الاجراءات الامنية بمحيط مجلس الدولة

يشهد مقر مجلس الدولة ومحيطه بالدقي، من الساعات الأولى منذ صباح اليوم الاثنين تشديدات أمنية مكثفة، بفرض كردونات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • أبو شقة:لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير..والمجلس ملتزم...

    أبو شقة:لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير..والمجلس ملتزم بالدستور

  • بعد النطق بالحكم المواطنين ييهتفون تحيا مصر

    بعد النطق بالحكم المواطنين ييهتفون تحيا مصر

  • مخدرات ببرطمان “مش” بمطار القاهرة

    مخدرات ببرطمان “مش” بمطار القاهرة

  • تشديد الاجراءات الامنية بمحيط مجلس الدولة

    تشديد الاجراءات الامنية بمحيط مجلس الدولة
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