الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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بحمد لله وفضلة العدد122 لجريدة الكلمة – الورقى
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أخر المستجدات
من داخل الطائرة ..وزير الشباب ومشجعى المنتخب وطاقم الطائرة قبل مشاهدة النهائى بالصور احتفالات على طائرات مصر للطيران العدد 122 الورقى لجريدة الكلمة بالفيديو ..مصر مصر شعار مشجعى المنتخب الوطنى بمطار القاهرة مجاهد وعزت والمغلوب فى توديع مشجعى المنتخب بمطار القاهرة حالة تصادم بين طائرتبن بمهبط مطار القاهرة «التموين» استلام ١.٧ مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج ١٧٠ ألف طن سكر محلي «التعليم» تنظم مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية «الصحفيين» تفتح باب الترشح على مقعد النقيب وست من أعضاء المجلس انتخابات نقابة الزراعيين بالقليوبية
شهدت طائرتان لمصر للطيران اليوم الأحد إحتفال عشرات المشجعين المصريين المغادرين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصر القومى لكرة… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
بحمد لله وفضلة العدد122 لجريدة الكلمة – الورقى
شهد مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، حالة طوارئ داخل صالة السفر الموسمية، وذلك تزامنا مع سفر مشجعي المنتخب… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
غادر القاهرة اليوم الأحد 464 مشجعا مصريا على طائرتين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصر القومى لكرة القدم فى… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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بالصور احتفالات على طائرات مصر للطيران
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العدد 122 الورقى لجريدة الكلمة
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بالفيديو ..مصر مصر شعار مشجعى المنتخب الوطنى بمطار القاهرة
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مجاهد وعزت والمغلوب فى توديع مشجعى المنتخب بمطار...