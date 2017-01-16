الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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اصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية التعليم، قرارا بتعيين مختار شاهين، وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان. والجدير بالذكر أن مختار شاهين كان… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًّا أكد خلاله أن نظام امتحان الثانوية… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا رقم (13) بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
يعقد الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي تقدمت بها… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قامت الأجهزة الرقابية بمصلحة الدمغة والموازين بحملة مكبرة علي الأسواق لحماية المواطنين من الغش والتلاعب والحصول علي مستحقاتهم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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«الهلالى»: نموذج الامتحان الجديد لطلاب الثانوية العامة يراعى مصلحة...
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«الهلالى» يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس...
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«التموين» اللجنة العليا للسكر تحدد مقترحاتها لضبط الأسواق الأسبوع...
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«التموين» ضبط ورشة لتقليد أختام المصالح الحكومية بالجمالية