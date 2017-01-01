الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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يبدأ غدا الاثنين الاوكازيون السنوي الشتوي و يستمر لمدة شهر ووصل عدد المحلات التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون حتى الآن إلي 300 محل… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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ضبطت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام تضمنت المخالفات… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حبس حازم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قامت سلطات مطار القاهرة ظهر اليوم الأحد، بترحيل المخرج والبرلمانى خالد يوسف بعد انتهاء التحقيق معه إلى نيابة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قامت مجموعه من العناصر الإجرامية من الأعراب بمنطقة السحر والجمال – دائرة قسم التل الكبير – الإسماعيلية بالانتقال… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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«التموين» ضبط 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام
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حبس ابو اسماعيل 5 سنوات
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ترحيل “خالد يوسف “المخرج الى نيابة النزهة وبصحبته الزانكس...
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استشهاد أمين شرطة ومقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية أثناء...