الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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السيرة الذاتية للعقيد أح تامر محمد محمود الرفاعى المتحدث العسكري الجديد بإسم القوات المسلحة المصرية. * البيانات الشخصية : الرتبة والإسم: عقيد أح / تامر… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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أخر المستجدات
مع بداية 2017..مصر للطيران تسير رحلة جديدة الي أسمرة وتطرح ٣٠٪ تخفيضًا على رحلاتها إلى جوانزو السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة الجديد “الرفاعى” استقرار الذهب فى اول يوم من عام 2017 وزير التخطيط تفعيل الكارت الذكى للبنزين 2017 «الهلالى» يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة «التموين»اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر يناير حالة الطوارئ القصوى بمطار القاهرة لمواجهة زحام الرحلات الإضافية خلال الساعات المقبلة تامر الرفاعى متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا لمحمد سمير الغرفة التجارية بالقليوبية توافق على إضراب الصيادلة ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها ربة منزل بشبين القناطر
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السيرة الذاتية للعقيد أح تامر محمد محمود الرفاعى المتحدث العسكري الجديد بإسم القوات المسلحة المصرية. * البيانات الشخصية : الرتبة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، وسجَّل متوسط سعر جرام الذهب في عيار 21 في محلات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز القومى… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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مع بداية 2017..مصر للطيران تسير رحلة جديدة الي أسمرة...
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استقرار الذهب فى اول يوم من عام 2017
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