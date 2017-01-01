الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، على ضرورة إلتزام الدولة فى تطوير المدارس الخاصة بزوى الإعاقة … شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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أخر المستجدات
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قادما على… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
بحمد الله العدد118 الصادر يوم 5 يناير وكل عام وانتم بالف خير ومصر جميلة
أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، 3 محاولات لتهريب 30 ألف دولار أمريكى، و40 ريال سعودى، و35 درهم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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وصول سلفا كير الى مطار القاهرة
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العدد الورقى لجريدة الكلمة 118
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شرطة المطار تحبط محاولات تهريب اوراق مالية مختلفة
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«الهلالى» يناقش مشروع قانون التعليم المقترح مع الجهات المعنية...