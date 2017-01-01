الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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فى ضوء اهتمام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة التربوية؛ باعتبارها عنصرًا هامًا من عناصر المنظومة التربوية الشاملة، قام الاتحاد… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السكر… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
تقرر تنفيذ خطة لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين وزارة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيبة برنامج مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، وأكد على… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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«التموين» استلام ١.٧ مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج...
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«الصحفيين» تفتح باب الترشح على مقعد النقيب وست من...
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«التموين» خطة لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي...
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«الهلالى» يعتمد حقيبة برنامج مكافحة الفساد