الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول ١٢٠ ألف طن سكر مستورد من البرازيل… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة