الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

-
حصلت الزميلة حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين على درجة الماجستير عن رسالتها «تقويم المعالجة الصحفية لقضايا الحق فى جودة الحياة» أشرف عليها… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
-
-
-
-
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول ١٢٠ ألف طن سكر مستورد من البرازيل… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
قامت شركة آيه بى بى مصر، الشركة الرائدة في مجال الكهرباء وتكنولوجيا التشغيل الآلي، بتسليم أحد أهم محطات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “التدريس، والامتحانات، والمواهب والتكنولوجيا” حيث… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط راكب… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
-
«التموين»وصول ١٢٠ طن سكر من البرازيل و فرنسا وتخصيص...
-
تعاون وثيق بين ABB مصر وميناء القاهرة الجوي
-
«التعليم» مصر تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية
-
الان ضبط ..افيون ومحدرات بصحبة راكب بمطار القاهرة