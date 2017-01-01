الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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أخر المستجدات
«التموين» ضبط 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام

ضبطت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام تضمنت المخالفات… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 حبس ابو اسماعيل 5 سنوات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حبس حازم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 ترحيل “خالد يوسف “المخرج الى نيابة النزهة وبصحبته الزانكس المخدر

قامت سلطات مطار القاهرة ظهر اليوم الأحد، بترحيل المخرج والبرلمانى خالد يوسف بعد انتهاء التحقيق معه إلى نيابة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 استشهاد أمين شرطة ومقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية أثناء ضبطهم بالقطامية

قامت مجموعه من العناصر الإجرامية من الأعراب بمنطقة السحر والجمال – دائرة قسم التل الكبير – الإسماعيلية بالانتقال… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • «التموين» ضبط 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام

    «التموين» ضبط 77 ألف مخالفة للمخابز خلال عام

  • حبس ابو اسماعيل 5 سنوات

    حبس ابو اسماعيل 5 سنوات

  • ترحيل “خالد يوسف “المخرج الى نيابة النزهة وبصحبته الزانكس...

    ترحيل “خالد يوسف “المخرج الى نيابة النزهة وبصحبته الزانكس المخدر

  • استشهاد أمين شرطة ومقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية أثناء...

    استشهاد أمين شرطة ومقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية أثناء ضبطهم بالقطامية
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