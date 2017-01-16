اليوم الإثنين 6 فبراير 2017 - 02:01 ص
الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
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بالصور احتفالات على طائرات مصر للطيران

شهدت طائرتان لمصر للطيران اليوم الأحد إحتفال عشرات المشجعين المصريين المغادرين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصر القومى لكرة… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 العدد 122 الورقى لجريدة الكلمة

بحمد لله وفضلة العدد122 لجريدة الكلمة – الورقى 

بالفيديو ..مصر مصر شعار مشجعى المنتخب الوطنى بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، حالة طوارئ داخل صالة السفر الموسمية، وذلك تزامنا مع سفر مشجعي المنتخب… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 مجاهد وعزت والمغلوب فى توديع مشجعى المنتخب بمطار القاهرة

غادر القاهرة اليوم الأحد 464 مشجعا مصريا على طائرتين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصر القومى لكرة القدم فى… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • بالصور احتفالات على طائرات مصر للطيران

    بالصور احتفالات على طائرات مصر للطيران

  • العدد 122 الورقى لجريدة الكلمة

    العدد 122 الورقى لجريدة الكلمة

  • بالفيديو ..مصر مصر شعار مشجعى المنتخب الوطنى بمطار القاهرة

    بالفيديو ..مصر مصر شعار مشجعى المنتخب الوطنى بمطار القاهرة

  • مجاهد وعزت والمغلوب فى توديع مشجعى المنتخب بمطار...

    مجاهد وعزت والمغلوب فى توديع مشجعى المنتخب بمطار القاهرة
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