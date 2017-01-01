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الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
أخر المستجدات
«التموين» استلام ١.٧ مليون طن قصب من المزارعين  وإنتاج ١٧٠ ألف طن سكر محلي

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السكر… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «الصحفيين» تفتح باب الترشح على مقعد النقيب وست من أعضاء المجلس

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  «التموين» خطة لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين لمواجهة الغلاء

تقرر تنفيذ خطة  لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين وزارة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «الهلالى» يعتمد حقيبة برنامج مكافحة الفساد

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيبة برنامج مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، وأكد على… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • «التموين» استلام ١.٧ مليون طن قصب من المزارعين  وإنتاج...

    «التموين» استلام ١.٧ مليون طن قصب من المزارعين  وإنتاج ١٧٠ ألف طن سكر محلي

  • «الصحفيين» تفتح باب الترشح على مقعد النقيب وست من...

    «الصحفيين» تفتح باب الترشح على مقعد النقيب وست من أعضاء المجلس

  •  «التموين» خطة لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي...

     «التموين» خطة لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين لمواجهة الغلاء

  • «الهلالى» يعتمد حقيبة برنامج مكافحة الفساد

    «الهلالى» يعتمد حقيبة برنامج مكافحة الفساد
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