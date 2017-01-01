الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حبس حازم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة