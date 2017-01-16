الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

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وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيى على قرار رئيس… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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أخر المستجدات
لجنة الزراعة توافق على أتفاقيات للتعاون مع كينيا أبو شقة:لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير..والمجلس ملتزم بالدستور بعد النطق بالحكم المواطنين ييهتفون تحيا مصر مخدرات ببرطمان “مش” بمطار القاهرة تشديد الاجراءات الامنية بمحيط مجلس الدولة بدء تنفيذ بروتوكول التموين واتحاد منتجي الدواجن لتوريد 20 الف طن في لقاء وزيرى التعليم والاستثمار بممثلي المدارس الدولية: نسعي لجذب الاستثمار في قطاع التعليم نظرًا لاهميته لمصر في المرحلة الحالية «التعليم» طبع دليل استرشادى لطلاب الدمج من ذوى الإعاقة للإعدادية وآخر توعوى لرياض الأطفال رئيس مدينة شبين القناطر القضاء على مشكلة البطالة وإزالة التعديات على الرقعة الزراعية «تعليم القليوبية» ينفى ما نشر عن تسريب امتحانات الشهادة الابتدائية
صالح شلبى/ قال المستشار بهاء أبو… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
جمع منذ قليل، العشرات من المواطنين المتضامنين مع رفض توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتأييد استمرار السيادة… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
تمكنت إدارة التأمين بمطار… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
يشهد مقر مجلس الدولة ومحيطه بالدقي، من الساعات الأولى منذ صباح اليوم الاثنين تشديدات أمنية مكثفة، بفرض كردونات… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة
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أبو شقة:لا تعليق على حكم مصرية تيران وصنافير..والمجلس ملتزم...
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بعد النطق بالحكم المواطنين ييهتفون تحيا مصر
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مخدرات ببرطمان “مش” بمطار القاهرة
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تشديد الاجراءات الامنية بمحيط مجلس الدولة