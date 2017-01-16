الكلمة |بوابة جريدة الكلمة

عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًّا أكد خلاله أن نظام امتحان الثانوية… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة