اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 - 12:16 ص
الكلمة |بوابة جريدة الكلمة
أخر المستجدات
وصول سلفا كير الى مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قادما على… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 العدد الورقى لجريدة الكلمة 118

بحمد الله العدد118 الصادر يوم 5 يناير وكل عام وانتم بالف خير ومصر جميلة

شرطة المطار تحبط محاولات تهريب اوراق مالية مختلفة

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، 3 محاولات لتهريب 30 ألف دولار أمريكى، و40 ريال سعودى، و35 درهم… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

 «الهلالى» يناقش مشروع قانون التعليم المقترح مع الجهات المعنية بالتعليم

عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور… شارك هذا الموضوع:البريد الإلكترونيGoogleطباعة

  • وصول سلفا كير الى مطار القاهرة

    وصول سلفا كير الى مطار القاهرة

  • العدد الورقى لجريدة الكلمة 118

    العدد الورقى لجريدة الكلمة 118

  • شرطة المطار تحبط محاولات تهريب اوراق مالية مختلفة

    شرطة المطار تحبط محاولات تهريب اوراق مالية مختلفة

  • «الهلالى» يناقش مشروع قانون التعليم المقترح مع الجهات المعنية...

    «الهلالى» يناقش مشروع قانون التعليم المقترح مع الجهات المعنية بالتعليم
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